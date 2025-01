La ministre de l'Agriculture en visite dans le Rhône, l'Isère et la Drôme ce vendredi

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard sera en déplacement dans le Rhône pour se rendre au Salon du Sirha ce vendredi 24 janvier.

Une journée bien chargée pour la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ce vendredi 24 janvier, Annie Genevard sera en déplacement dans les départements de la Drôme (26), l'Isère (38) et le Rhône (69), dans le cadre d'un tour de France des industries agroalimentaires.

La visite de la ministre commencera vendredi matin à Allex (Drôme) pour visiter l'usine Charles et Alice, qui produit des desserts aux fruits. Puis elle se rendra à Portes-lès-Valence (Drôme) pour visiter l'usine Andros et enfin à Saint-Just-Chaleyssin en Isère pour rencontrer les dirigeants et employés de l'usine Danone.

Annie Genevard terminera la journée dans le Rhône et se rendra au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (Sirha) qui se tient à Lyon du 23 au 27 janvier.