La Poste investie 15 millions d'euros dans une nouvelle plateforme "multi-activité" qui devrait ouvrir ses portes à Valence (Drôme) en 2023.

Le bâtiment de 10 000 mètres carrés devrait être construit sur l'ancien site de Safran, rue de Montelier à Valence. Les 15 millions d'euros investis doivent servir à palier l'augmentation importante du nombre de colis ces derniers mois, conséquence du e-commerce. L'objectif est d'installer des machines capables de réorganiser le travail au sein de la plateforme. "Traiter plus de 17.000 voire 30.000 colis manuellement, ce n'est pas possible" se justifie Denis Baujard, directeur opérationnel de la branche service courriers et colis en Drôme-Ardèche, repris par France Bleu.

Plus d'efficacité, moins de carbone

S'il est encore trop tôt pour dire combien de personnes travailleront au sein de la nouvelle infrastructure, le directeur opérationnel souhaite "réduire de 570.000 km par an les parcours". Pour cela, les actuelles plateformes courriers de Valence et Beaumont-lès-Valence seront transférées dans ce nouveau bâtiment. Une décision qui s'inscrit dans la volonté de la Poste de réduire ses émissions de carbone.