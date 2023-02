Près de Lyon : une fuite radioactive détectée à la centrale nucléaire du Bugey

Une fuite radioactive à la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain a été signalée par EDF à l'Autorité de sûreté nucléaire le 12 janvier dernier.

Le 12 janvier dernier, EDF a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) "un événement significatif pour l’environnement relatif à la détection de tritium dans certains prélèvements des eaux souterraines de la centrale nucléaire du Bugey", explique l'ASN.

Fuite de tritium

En clair, du tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène a été détecté en quantité jusqu'à huit fois supérieure au seuil au-delà duquel une investigation d’identification et de quantification doit être entreprise afin de rechercher et de supprimer les causes de la contamination.

C'est le 15 décembre 2022 que la direction de la centrale située dans l'Ain a détecté une augmentation de l’activité en tritium mesurée dans l'un des prélèvements de surveillance. Malgré ses nombreuses sollicitations ce vendredi 10 janvier, la rédaction de Lyon Capitale n'a pas été en mesure de joindre la direction du Bugey.

La nappe phréatique épargnée

L'Autorité de sûreté nucléaire explique cette fuite serait liée au "débordement, le 10 novembre 2022, de l’un des puisards recueillant les eaux pluviales et des effluents collectés en rétention, une partie des effluents ayant alors atteint le réseau de tuyauteries en béton".

Elle tient toutefois à rassurer, puisque selon l'autorité, "aucune contamination de la nappe phréatique n'a été mise en évidence à l'extérieur du site". Une vérification de l'état du réseau souterrain reliant les rétentions d'eau de la centrale doit être menée.

L'ANS a classé cet incident au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques.