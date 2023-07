870 emplois créés dans l'Ain en un an selon l'Urssaf

Le département a vu une progression de l'emploi salarié de 0,5 % sur un an selon la note de conjoncture de l’Urssaf de juillet 2023.

Ce demi pourcent de progression représente 870 emplois créés sur un total de 160 530. Le secteur qui enregistre la plus forte progression est le service avec 730 postes créé sur 91 870, soit une augmentation de 0,8 %. Parmi ces 730 postes, on en retrouve 480 dans la restauration et l'hébergement, 250 dans les activités scientifiques et techniques et 220 le médico-social. Le secteur commerce et de la réparation autos-motos perd quant à lui 220 de ses 27 170 emplois.

Du côté de l'industrie, ce sont 290 nouveaux postes qui se sont ouverts soit une progression de 0,6 %, notamment l'industrie du meuble, les industries extractives et l’industrie des plastiques et autres produits non minéraux. Ils gagnent respectivement : 120 postes (+ 2,7 %), 100 postes (+ 2,2 %) et 100 postes (+ 1,1 %). Dans l'industrie toujours, le secteur des équipements électriques, électroniques et informatiques a, de son côté, enregistré une forte baisse de 3,2 % avec 200 postes en moins.

Globalement, la croissance de l'emploi dans l'Ain est inférieure à la moyenne AURA. La région affiche une hausse de 1,8 % des effectifs salariés.

