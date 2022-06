Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 14e circonscription

Métropole de Lyon. Le député sortant Ensemble Yves Blein est en ballottage défavorable face à l’Insoumis Idir Boumertit (Nupes) dans la 14e circonscription.

Les communes de la 14e circonscription

La circonscription est composée de Vénissieux, Saint-Priest, Feyzin, Corbas, Saint-Fons

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Yves Blein (LREM) 36% - Damien Monchau (FN) 17,61% - Benjamin Nivard (LFI) 14,59% - Michèle Picard (PCF) 10,45% - Maurice Iacovella (UDI) 7,05% - Adrien Drioli (PS) 4,22% - Véronique Giromagny (EELV) 3,24%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Yves Blein (LREM) 65,60% - Damien Monchau (RN) 34,40%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Idir Boumertit (Nupes) 35,76% - Yves Blein (Ensemble) 25,47% - Damien Monchau (RN) 21,71% - Bruno Attal (Reconquête) 5,38% - Camila Salmi (Eco) 2,59%

Les enjeux

En 2017, Yves Blein avait été élu au second tour face au candidat du RN Damien Monchau. Cinq ans plus tard, il affrontera un candidat de l’union de la gauche, Idir Boumertit. Une configuration moins favorable. L’absence de vague Macron lui fait perdre 10 points d’un premier tour à l’autre et ses réserves de voix ne sont pas évidentes en l’absence de candidat LR. Après l’imbroglio autour de l’investiture de Taha Bouhafs, la Nupes redoutait un tassement. Si le score d’Idir Boumertit n’est pas celui de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élection présidentielle, il permet à l’élu vénissian d’aborder le second tour dans le costume de favori.