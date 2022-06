Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 12e circonscription

Le député sortant Modem Cyrille Isaac-Sibille sera opposé au candidat Nupes Jean-François Baudin dans la 12e circonscription.

Les communes de la 12e circonscription

La circonscription est composée d’Oullins, Charly, Francheville, Irigny, La Mulatière, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Vernaison

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Cyrille Isaac-Sibille (LREM) 41,92% - Jérôme Moroge (LR) 22,45% - Eloi Navarro (LFI) 9,91% - Muriel Coativy (FN) 8,84% - Hélène DROMAIN (EELV) 5,77% - David Chizat (PS) 4,81% - Bertrand Mantelet (PCF) 1,78% - Olivier Pirra (PCD) 1,37%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Cyrille Isaac-Sibille (LREM) 56,25% - Jérôme Moroge (LR) 43,75%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble) 30,70% - Jean-François Baudin (Nupes) 23,03% - Jérôme Moroge (LR) 22,08% - Elodie Annani (RN) 10,55% - Olivier Pirra (Reconquête) 6,19% - Arthur Chambon (PRG) 3,07%

Les enjeux

C’est l’une des circonscriptions où l’union de la gauche a permis à son candidat d’accéder au second tour alors que la sociologie ne leur est clairement pas favorable. Une qualification qui permet à Cyrille Isaac-Sibille de se débarrasser du caillou Jérôme Moroge qui aurait pu le menacer au second tour. Le maire LR de Pierre-Bénite rate la qualification pour moins de 400 voix. Ses 22% décideront du sort de l’élection et devraient plutôt se reporter vers le député sortant Cyrille Isaac-Sibille.