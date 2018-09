Wauquiez toujours moins populaire que Sarkozy et Juppé

La patron du parti Les Républicains n'incarne pas la droite, pour les électeurs. Il est largement devancé par l'ancien président de la République et le maire de Bordeaux, mais aussi par Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et même Marine Le Pen. Laurent Wauquiez reste moins populaires dans le parti qu'il dirige que les autres cadres LR.

La droite c'est plus Sarkozy ou Juppé que Wauquiez dans l'esprit des électeurs. Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes n'incarne la droite que pour 41 % des 1008 d'électeurs interrogés. Quand l'ancien président de la République et le maire de Bordeaux, pourtant en retrait de la scène nationale, sont crédités de 58 % de réponses favorable à la même question. Dans le coeur des sympathisants LR, le président du conseil régional grimpe à 57 %, bien loin derrière Sarkozy (93 %) ou Juppé (69 %), qui semblent ainsi conserver un place de choix dans le coeur des électeurs de droite. "Ce sondage est révélateur de la difficulté de la droite, après le big bang de la présidentielle, à se renouveler et à acter le retrait de la scène nationale, plus ou moins prononcé, de Juppé et Sarkozy", observe le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi.

Véritable camouflet pour le président du parti Les Républicains, même les cadres de sa génération semblent plus populaires. C'est bien Xavier Bertrand qui arrive 3e de ce sondage (52 %). L'élu des Hauts-de-France, qui met régulièrement en garde les siens contre le danger de l'union des droites, vers l'extrême, semble jouir d'une belle cote dans le parti qu'il a quitté au lendemain de l'élection de Laurent Wauquiez à sa tête. Il incarne la droite pour 70 % des sympathisants LR, ce qui le place 2e devant Alain Juppé. Valérie Pécresse (46 % des électeurs et 62 % des sympathisants) devance aussi le président du conseil régional, qui n'accroche que la 7e place de ce classement, derrière Edouard Philippe (46 %) et Marine Le Pen (42 %). Incarnant la droite pour 41 % des électeurs, Laurent Wauquiez se place au même niveau que Nicolas Dupont-Aignan.