Violences à Lyon : Broliquier à “la gueule de bois”

Après les nombreux incidents qui ont eu lieu à Lyon après la victoire des Bleus, Denis Broliquier le maire du 2e arrondissement a demandé “pourquoi avoir organisé une fan zone si on n’était pas capable de la sécuriser ?”.

“Le centre de Lyon se réveille avec la gueule de bois ce matin : magasins pillés, vitrines gravées, voitures détériorées, poubelles incendiées, feux tricolores massacrés, stations de métro taguées .... les casseurs, encore une fois, ont gâché la fête !”, a écrit le maire du 2e arrondissement Denis Broliquier ce lundi matin sur sa page Facebook suite aux incidents qui ont eu lieu durant les festivités de la victoire de l'équipe de France de football en finale de la coupe du monde. Du mobilier urbain a été endommagé ou brûlé jusque dans la nuit. Plusieurs vitrines de magasin ont été cassées et un magasin Lacoste a été dévalisé. En tout, 30 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

De son côté, Denis Broliquier se demande “pourquoi avoir organisé une fan zone si on n’était pas capable de la sécuriser ?”. En tout la ville avait annoncé la présence de 115 policiers autour de la place Bellecour et 130 dans l’agglomération appuyés par des unités mobiles et des agents de sécurité. La préfecture à elle annoncée ce lundi “qu'un escadron de gendarmes mobiles et des renforts de CRS ont complété le dispositif en portant à 360 le nombre de forces de l’ordre dans le cœur de ville durant la soirée”.

“La facture sera très lourde pour le contribuable. Malgré cela, la victoire des Bleus reste magnifique. Bravo à eux ! Fier d’être français !”, a conclu le maire du 2e arrondissement.