Région Auvergne-Rhône-Alpes : vivant aux États-Unis, une élue démissionne

Vivant aux États-Unis depuis peu, Anne Lorne, candidate LR aux législatives à Lyon en 2017, a annoncé qu'elle allait quitter son siège d'élue régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes à la fin de l'année.

Anne Lorne a annoncé qu'elle allait démissionner à la fin de l'année de son poste de conseillère régionale ce mercredi dans un communiqué. Installée à New York depuis peu pour des raisons familiales, comme l'a écrit Lyon Mag en début de semaine, l'élue LR, candidate aux législatives en 2017, renoncera aussi à ses indemnités d'ici là (2 450 euros bruts par mois). Interrogé en début de semaine sur BFMTV, Laurent Wauquiez, le président du conseil régional avait indiqué qu'il n'excluait pas qu'Anne Lorne travaille pour la Région, “sur des partenariats aux États-Unis”. En cas d'absence “il y aura une décision qui sera prise et que j'appliquerai avec la plus grande rigueur. (...)On a des règles très précises à la région : si un élu n'est pas présent, il n'a pas ses indemnités”, avait-il précisé. Selon la liste de candidats présentés à l'époque, ce serait l'élue municipale Fabienne Levy qui récupérerait le siège vacant.