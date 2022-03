Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon de passage à Lyon ce dimanche

Candidat de la France Insoumise et de l'Union Populaire pour la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon est à Lyon ce dimanche. Il tiendra un meeting en plein air à la Croix-Rousse.

10 000 personnes sont attendues ce dimanche sur l'esplanade du Gros Caillou de la Croix-Rousse (à la limite du 1er et du 4e arrondissement de Lyon). Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise et de l'Union Populaire à la présidentielle 2022 y tiendra un meeting en plein air à partir de 15 heures. Désormais soutenu par la Primaire populaire, il sera le troisième candidat à s'exprimer dans l'agglomération lyonnaise, après Yannick Jadot et Philippe Poutou.

A la Croix-Rousse, Jean-Luc Mélenchon sera au cœur d'une colline qui a beaucoup voté pour lui en 2017, lors de la dernière présidentielle. Il était d'ailleurs venu à Eurexpo pour un meeting. Au 1er tour en 2017, Mélenchon était en tête dans le 1er arrondissement de Lyon, avec 35% des voix, devant Emmanuel Macron (29%). Dans le 4e arrondissement, avec 25% des votes, Mélenchon était arrivé à la 2e place, derrière le président actuel (31%).

Sur l'ensemble de la ville, le candidat insoumis était en 3e position (avec 22,84%), derrière Emmanuel Macron (30,31%) et François Fillon (23,41%).