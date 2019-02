Pollution à Lyon : EELV demande la circulation différenciée

Dans un communiqué, le parti Europe Écologie - Les Verts de Lyon et du Rhône a demandé la mise en place rapide de la circulation différenciée pour faire face à l’épisode de pollution en cours.

“Ça urge”, écrit le parti écologiste dans un communiqué. Il fait référence à la circulation différenciée mise en place à Paris ce mercredi pour lutter contre un épisode de pollution. Un dispositif qui n'a pas encore été adopté à Lyon.

“Il est temps qu’une décision soit prise pour réduire la pollution de l’air à Lyon et même dans le Région”, déclare Thomas Dossus, secrétaire d’EELV Rhône. “Toute la métropole lyonnaise suffoque. La préfecture doit prendre des mesures d’urgence en coordination avec les élus. Une période de gratuité des transports publics, TCL et TER, devrait être décrétée depuis longtemps sans que l’on ait besoin de la demander”, ajoute-t-il. Hier à 17h, la préfecture avait assuré “n'avoir eu aucune demande, le seuil d'alerte n'étant que de niveau 1” de la part de Gérard Collomb et David Kimelfeld. Finalement ce dernier avait écrit sur son compte Twitter en début de soirée : “la métropole est de nouveau plongée, depuis 2 jours, en niveau de pollution orange. Si l'épisode se poursuit demain, je demande au préfet du Rhône de prendre toutes les mesures pour protéger les habitants et de déclencher la circulation différenciée”. Selon ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, l'épisode de pollution devrait durer jusqu'à au moins jeudi. Le “si” de David Kimelfeld s'appliquera-t-il tout de même ? Réponse dans la journée.

Pour Gregory Doucet, secrétaire EELV Lyon, ce 5e épisode de pollution depuis le début de l'année 2019 “démontre que l’on doit prendre des mesures efficaces et régulières pour réduire la pollution de l’air dans notre métropole : – augmentation du réseau cyclable ; développement des transports en commun ; réduction de la circulation automobile dans les coeurs de centre et de quartier par exemple sur la Presqu’île lyonnaise ; plantation massive d’arbres.”