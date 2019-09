Nuisances en presqu’île à Lyon : les élus LR demandent à Collomb de réagir

Les élus LR ont envoyé une lettre à Gérard Collomb pour lui demander de réagir après une escalade de la violence ce week-end.

Dans une lettre envoyée ce lundi, les élus Les Républicains de la ville de Lyon ont interpellé Gérard Collomb sur les incivilités qui ont lieu en presqu'île depuis plusieurs mois. Ils demandent au maire de Lyon “d'utiliser l'ensemble de ses pouvoirs de police et des moyens matériels et humains à votre disposition pour que la sécurité et le calme reviennent et au Préfet et au ministre de l'Intérieur de prendre toutes dispositions pour ce faire”.

Cette réaction intervient quelques jours après une escalade de la violence en presqu'île. Depuis plusieurs semaines, les habitants des rues du centre-ville de Lyon dénoncent à travers le collectif “Presqu'île en colère” les nuisances nocturnes. Dans la nuit de samedi à dimanche ce week-end, un habitant excédé aurait jeté un projectile sur l'un des véhicules (lire ici). Des individus seraient alors sortis avec “la volonté d'en découdre” selon des témoignages. Ils sont ensuite parvenus à entrer dans un immeuble, hurlant dans la cage d'escalier en “lançant des menaces” et “frappant au hasard aux portes”.

“Ces incidents inadmissibles reflètent une escalade de la violence dont chacun craint qu'elle ne s'arrête pas. Sans attendre des conséquences dramatiques, une réaction appropriée s'impose”, ont écrit les élus LR. Puis de conclure : “Dans l'attente de vous voir enfin prendre conscience de la réalité quotidienne vécue par une partie de nos concitoyens”.