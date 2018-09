Mission d'information TEOM : “il était temps”, selon les élus LR

Dans un communiqué, les élus LR se sont félicités de l’ouverture d’une mission d’information sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et annoncé qu’ils seront “vigilants sur le fait que cette commission travaille de manière indépendante”.

Comme nous l'écrivions ce mercredi, une mission d'information et dévaluation va être lancée lundi prochain lors du conseil métropolitain. Une démarche proposée en juin dernier par les élus Les Républicains et acceptée par David Kimelfeld, le président de la métropole. De leur côté, les élus LR se sont réjouis de cette nouvelle et estiment “qu'il était plus que temps que l’exécutif sorte de son aveuglement et de la négation de la réalité alors qu’il apparaît que l’instabilité juridique et financière engendrée par les décisions de la Métropole met en péril l’équilibre économique du service rendu aux habitants”.

Depuis plusieurs années la métropole a vu ses taux de TEOM contestés puis annulés par le tribunal administratif et les taux 2017 et 2018 ont d'ores et déjà été contestés. La mission d'information sera composée de 16 membres. Tous les groupes auront au moins un membre et les trois plus nombreux en compteront deux. La mission va durer 3 mois à compter du vote de lundi, pourra auditionner des élus, fonctionnaires et experts, “pour permettre d’éclairer et, le cas échéant, de formuler des propositions, dont le budget 2019 pourrait tenir compte”, est-il inscrit dans la délibération. “Notre groupe sera vigilant sur le fait que cette commission travaille de manière indépendante, ait accès à l’ensemble des informations pour faire un état réel de la situation financière, formule des propositions concrètes qui puissent mettre fin à l’illégalité de l’action métropolitaine”, ont conclu les élus LR.