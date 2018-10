Métropole de Lyon : une consultation citoyenne sur le climat et l'air

Selon nos informations, après deux marches pour le climat réussies, la métropole de Lyon lancera prochainement une consultation citoyenne sur son Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET).

La marche pour le climat a réussi à réunir par deux fois plus de 15 000 personnes dans les rues de Lyon. Un mouvement populaire qui n'a pas échappé à la métropole de Lyon et son président David Kimelfeld. Selon nos informations, les organisateurs seront à nouveau reçus à la métropole de Lyon, David Kimelfeld souhaitant et promettant une "politique ambitieuse". Par ailleurs, la métropole de Lyon lancera prochainement une consultation citoyenne sur son Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET).

Dans une interview donnée à Lyon Capitale la semaine dernière, David Kimelfeld avait mis en avant la nécessité de faire appel aux citoyens sur plusieurs sujets : "Je reste persuadé que nos prochaines politiques publiques se feront dans la concertation et la co-construction avec les habitants. On a une tradition assez forte sur la métropole sur ce sujet. Sur le climat, il faut co-construire, pareil sur les politiques publiques". David Kimelfeld se place ainsi sur trois thèmes forts, le réchauffement climatique, la qualité de l'air, mais aussi l'apport de la société civile dans la politique métropolitaine. Néanmoins, ce sont bien les actions et actions concrètes qui suivront cette consultation qui pourront s'ajouter à son bilan en 2020, le reste n'étant que discussions et concertations.

