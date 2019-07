Métropole de Lyon : décision imminente chez LR entre Buffet et Vincendet

Les républicains vont se pencher mardi soir sur l'investiture pour la métropole de Lyon. Ils devront trancher entre les deux candidats déclarés. François-Noël Buffet et Alexandre Vincendet.

Le cas de la métropole de Lyon est à l'ordre du jour de la commission nationale d'investiture du parti Les Républicains ce mardi. Deux candidats s'opposent pour obtenir l'approbation du parti : Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape et François-Noël Buffet, le sénateur et ancien maire d'Oullins. Ce dernier a déjà été deux fois candidats à la présidence de la métropole en 2001 et 2014, sans succès, du fait du mode de scrutin, et ce, malgré une supériorité de la droite en nombre de voix.

La CNI semble plus acquise à la cause de François-Noël Buffet, le parti ayant récemment été repris en main par les sénateurs après le départ de Laurent Wauquiez. Au sein de l’appareil LR, Alexandre Vincendet conserve tout de même des soutiens de l'époque où il travaillait dans les arcanes du parti sous la présidence de Jean-François Copé. Les deux impétrants jouent chacun une carte dans les deux chambres du Parlement. Le maire de Rillieux-la-Pape évoque ce mardi comme une journée “ouverte”. Comme François-Noël Buffet, il sera auditionné en fin d’après-midi. Et une réponse devrait être annoncée rapidement.