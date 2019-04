Lyon : les élus communistes dénoncent “une métropole de la concurrence”

Dans un communiqué les élus communistes de la métropole de Lyon ont dressé une longue charge contre la politique menée par Gérard Collomb et ont appelé au rassemblement à gauche pour dire : “Collomb, ça suffit”.

La guerre Collomb/Kimelfeld pour la présidence de la métropole de Lyon semble exaspérer moins les élus communistes que la politique mise en place par ces deux édiles. “Peu importe le bal des ego, ou des générations ! Ce n'est pas l'âge des artères de Gérard Collomb qui pose problème, et tant mieux s'il peut encore faire du sport. Mais Bouteflika n'aurait pas été sur un fauteuil roulant, le peuple algérien aurait quand même protesté contre un système politique dépassé. Ce dont souffre Gérard Collomb, c'est de l'âge de ses idées”, attaquent-ils dans un communiqué.

“Gérard Collomb semblait découvrir une France fracturée en quittant le ministère de l'Intérieur : “À force de vivre côte à côte, on finira par vivre face à face” ! Mais il ne peut comprendre que ce sont justement ses idées qui produisent les fractures sociales, culturelles, géographiques qui renvoient les Français les uns contre les autres”, ajoutent les élus communistes.

Pour eux la métropole de Gérard Collomb est celle “de la concurrence des régions”. “L'attractivité lyonnaise se faisant au détriment de la région urbaine, aggravant sans cesse les déplacements pendulaires vers Lyon. Sa métropole est celle de la concurrence des territoires et des Communes : la dynamique économique de l'agglomération entièrement tournée vers la stratégie métropolitaine, concentrée dans le cœur d'agglomération”, dénoncent-ils.

Avant de conclure : “L'heure n'est pas à adouber de nouveaux seigneurs, mais à permettre aux habitants de décider. Il faut en finir avec cette métropole des concurrences, des inégalités, des injustices. Nous renouvelons notre appel au rassemblement pour créer la surprise et rendre la Métropole à ses habitants ! Nous appelons tous les habitants de l'agglomération à se rassembler pour construire la Métropole de la solidarité et de la coopération, appuyée sur des Communes fortes et respectées, pour réduire les inégalités sociales et les fractures urbaines et remettre les décisions qui engagent leur avenir dans les mains des habitants. Nous appelons tous les habitants de l'agglomération à dire à Gérard Collomb : Ça suffit !”