Lyon : la stèle en mémoire des enfants d’Izieu va être déplacée

La municipalité a officialisée ce lundi, durant le conseil municipal, que la stèle en mémoire des 44 enfants juifs d’Izieu, située actuellement dans le 7e arrondissement, allait être installée sous un nouveau format place Carnot.

La stèle en mémoire des 44 enfants juifs d’Izieu déportés en 1944 va être déplacée. Cette stèle est actuellement installée dans un jardin, situé derrière le Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation (7e arrondissement), qui abritait autrefois le siège de la Gestapo. En août 2017, ce lieu de mémoire avait été profané. La plaque commémorative sur laquelle étaient inscrits les noms des enfants d'Izieu et de leurs accompagnants a été arrachée et son support brisé en morceaux.

Elle sera désormais érigée place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. En changeant d'emplacement, la municipalité “entend rendre un hommage visible et pérenne aux enfants d'Izieu avec un nouveau mémorial, situé en cœur de Ville, dans un espace sécurisé et valorisant au débouché de la rue Victor Hugo et dans l'axe du Veilleur de Pierre situé place Bellecour en hommage à la résistance et en mémoire de la déportation”.

Ce nouveau mémorial présentera des documents et photographies appartenant au fonds d'archives de la maison d'Izieu. L’inauguration aura lieu le 8 avril prochain 75 ans après leur déportation.