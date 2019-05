Le 22 mai prochain, six candidats lyonnais aux Européennes (PS–Place publique, EELV, Renaissance, LR, RN, LFI) seront présents dans les locaux de Sciences Po Lyon pour un grand débat à quatre jours du scrutin.

Six candidats de six formations politiques seront présents à Lyon le 22 mai prochain à partir de 18h dans les locaux de Sciences Po. Sylvie Guillaume (PS–Place publique), Michèle Rivasi (EELV), Véronique Trillet-Lenoir (Renaissance), Philippe Meunier (LR), Agnès Marion (RN) et Benoît Schneckenburger (LFI) ont répondu présents pour ce débat organisé par Lyon Capitale et Sciences Po Lyon. Cet événement aura lieu à seulement quatre jours de l'élection européenne (26 mai).

En France, 33 listes ont été déposées. Parmi elles, les candidats lyonnais ne sont pas légion et ceux en positions éligibles le sont encore moins.

L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles. L'inscription devra impérativement se faire à l'adresse : invitations@lyoncapitale.fr