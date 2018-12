Lyon : Collomb rend hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg 

En introduction du Conseil municipal qui a lieu ce lundi, Gérard Collomb, le maire de Lyon, a rendu hommage aux victimes de l'attentat qui a eu lieu à Strasbourg la semaine passée où cinq personnes ont été tuées et onze blessées.

“En apprenant la nouvelle, chacune et chacun d'entre nous ont été bouleversés. Une fois de plus, le terrorisme avait frappé sur un lieu qui devait être un lieu de fête. Ce soir-là un immense élan de solidarité a porté nos cœurs et nos esprits vers Strasbourg. Je sais qu'à ce moment-là beaucoup de Lyonnaise et Lyonnais ont repensé à la fête des lumières. Nous aussi aurions pu connaître un tel attentat. Nous avions peut-être oublié dans notre pays combien la menace est forte”, a débuté l'ancien ministre de l'Intérieur. Ce dernier a d'ailleurs salué “la mobilisation exemplaire des forces de l’ordre”.

“Hier, un millier de personnes ont rendu hommage aux victimes au marché de Noël de Strasbourg, pour montrer que la paix et la fraternité seront toujours plus fortes que le terrorisme. Ils ont chanté ensemble John Lennon et Jacques Brel et c'était de très grand moment d'émotion. Puis, il y a eu cette Marseillaise reprise à pleine voix qui montrait que les Français se sentaient tous les enfants d’une même patrie”, a conclu le maire de Lyon. Après l'attentat de Strasbourg, la ville de Lyon a annoncé un renforcement du dispositif du marché de Noël, place Carnot.