Marché de Noël à Lyon : un dispositif de sécurité renforcé et hermétique

Après l’attaque de Strasbourg, qui a fait trois morts et treize blessés, la France a été placée en dispositif Vigipirate urgence attentat. À Lyon, la sécurité a été largement renforcée sur le marché de Noël, place Carnot.

Déjà très sécurisé en temps normal, avec des installations anti-voitures-béliers, le marché de Noël de Lyon bénéficie depuis ce mercredi matin d’un dispositif renforcé. Après l’attaque de Strasbourg, qui a fait trois morts et treize blessés, le Gouvernement a placé le territoire en Vigipirate urgence attentat. Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a expressément demandé des renforts de sécurité sur les marchés de Noël en France, à l’image de celui de Lyon, place Carnot.

De nombreux policiers, militaires et policiers municipaux patrouillaient déjà ce mercredi matin dans le marché. Un nouveau dispositif sera mis en place ces prochaines heures et jusqu’à la fin de l’événement : un périmètre fermé et hermétique, avec deux entrées et deux sorties, contrôle des sacs, palpation systématique et une présence plus forte d’agents de sécurité. Un dispositif type fanzone. Le nombre de militaires et de policiers, policiers municipaux présents autour du marché sera également renforcé.