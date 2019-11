Les pro-Kimelfeld demandent à Collomb de condamner les insultes de Bernard

Avant le conseil municipal, Roland Bernard, un fidèle de Gérard Collomb, a attaqué publiquement les élus pro-Kimelfeld. Ces derniers demandent une condamnation publique de ces propos de la part du maire de Lyon.

Dans un communiqué, le groupe “Progressistes et Républicains” a “condamné fermement le comportement de Roland Bernard”. Comme nous l'écrivions cet après-midi, l'élu du 2e arrondissement a pris a parti les membres de ce nouveau groupe politique composé de pro-Kimelfeld avant le conseil municipal. “Vous l'entendez la musique D'Ennio Morricone ? Celle des douze salopards. Vous êtes des traîtres”, a éructé le fidèle de Gérard Collomb avant de s'en prendre à Thomas Rudigoz : “Et l'autre coucou là-bas. On l'a fait élire à la place de Braillard. T'es un minable, tu n’as rien fait de ta vie. Tu ne sais pas ce que c'est que de créer de la richesse”.

“Un tel comportement relève d'une pratique politique d'intimidation datée d'un autre temps et qui est indigne du mandat d'élu municipal”, a ajouté Myriam Picot, pour le compte du groupe “Progressistes et Républicains”, dans un communiqué. Les élus de ce groupe ont demandé à Gérard Collomb “de condamner sans réserve de tels dérapages qui portent préjudice à l'image des élus municipaux et de la vie démocratique locale”.