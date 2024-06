Législatives : Candidats, enjeux… Tout savoir sur la 8e circonscription du Rhône

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées, Lyon Capitale fait le point sur les enjeux du scrutin, circonscription par circonscription. Zoom sur la 8e.

La 8e circonscription est principalement dans le Nouveau Rhône mais intègre toutefois quatre communes de la Métropole de Lyon : Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Écully et La Tour-de-Salvagny. Elle couvre un très vaste territoire : les cantons de Tarare, Thizy, l'Azergues, L'Arbresle et Le Bois-d'Oingt.

Les six candidats dans la 8e circonscription

Jonathan Géry (RN)

Tristan Teyssier (Lutte ouvrière)

Nathalie Serre (LR)

Anne Reymbaut (PS / Front Populaire)

Xavier Fourboul (Reconquête)

Dominique Despras (Renaissance)

Les résultats des précédents scrutins :

Élections européennes 2024

Rassemblement national : 30,4%

Renaissance : 17,8 %

Parti socialiste : 12%

Les Républicains : 11,3%

LFI : 6,5%

Reconquête : 7%

Les Écologistes : 5,6%

Premier tour des élections législatives 2022 :

Nathalie Serre (LR) : 22%

Dominique Despras (Ren) : 28,9%

Cécile Bulin (Nupes) : 19,3%

Antoine Dubois (RN) : 16%

Second tour des élections législatives 2022 :

Nathalie Serre (LR) : 50,8%

Dominique Despras (Ren) : 49,2%

Sur la base des résultats des élections européennes, Nathalie Serre, députée sortante des Républicains peut nourrir de grosses inquiétudes. Le 9 juin, les électeurs de sa circonscription ont massivement voté à sa droite : 30% pour la liste menée par Jordan Bardella (RN) et 7% pour celle de Marion Maréchal (R!). Dans cette circonscription principalement rurale, l'extrême-droite est en net progrès par rapport à 2022. Les Républicains, canal historique, ont plutôt mieux résisté : 11,3% soit près de 4 points de plus que le score de François-Xavier Bellamy. La droite croit en ses chances et parie sur une prime au sortant qui en milieu rural a toujours fonctionné. Dans une campagne courte et où l'étiquette l'emportera peut-être sur l'équation personnelle, cela pourrait ne pas suffire.

La perspective d'une triangulaire en cas de participation forte pourrait rendre le scrutin indécis et renforcer les chances de victoire du candidat du RN Jonathan Géry. Le Front populaire revenir en deuxième semaine mais sans perspectives de victoire (25% aux européennes, en progrès par rapport à 2022). Le RN semble assuré d'y être. La troisième place se jouera entre la sortante Nathalie Serre et le candidat de la majorité présidentielle, le Modem Dominique Despras. En 2022, au second tour, seuls quelques centaines de voix les avait séparé. Deux ans plus tard, atteindre le second tour serait déjà pour eux une victoire.

