Les Voies Lyonnaises poursuivent leur développement

La Métropole de Lyon assure que le réseau des Voies Lyonnaises continue de se développer grâce aux nombreux bilans de concertation.

Le développement du réseau des Voies Lyonnaises semble être sur la bonne voie. Dans un communiqué, la Métropole de Lyon atteste que suite aux "nombreux bilans de concertation, le réseau des Voies Lyonnaises continue de se développer". La Métropole a mené plusieurs concertations avec les différents acteurs du territoire, et notamment les communes. La Métropole de Lyon garantit également que ces concertations se sont déroulées "dans un climat propice aux échanges, permettant aux élus de valider l’opportunité des projets ainsi que les tracés".

Lire aussi : Voies lyonnaises à Bron : "Je me retrouve face à un mur"

Les lignes 5, 6, 9, 10 et 12

Ces concertations se sont portées sur des tronçons spécifiques, les lignes 5, 6, 9, 10 et 12.

Voie 5 : carrefour de la route de Brignais et le canal de l’Yzeron à Oullins-Pierre-Bénite

Voie 6 : l’avenue Georges Clémenceau à Saint-Genis-Laval

Voie 9 : de la rue du Canal (Villeurbanne) à la commune de Jonage

Voie 10 : De Meyzieu au 3 ème arrondissement de Lyon

arrondissement de Lyon Voie 12 : Trion-Vieux Lyon et Rockefeller, deux secteurs qui ont suscité beaucoup de contributions lors des concertations.

Selon la Métropole, ces concertations poursuivent trois objectifs, à savoir fournir une information claire sur le projet d’aménagement des espaces publics, permettre l’expression des attentes, des idées et des points de vue et optimiser ce projet dans ses objectifs et dans les réponses à apporter.

Sur les secteurs Presqu’île et cours Gambetta / Albert Thomas, les études de conception se poursuivent pour des travaux de mise en œuvre d’une piste bidirectionnelle à partir de 2025.

Lire aussi : Sens unique, Voies lyonnaises ... A Lyon, le quartier de Vaise sera transformé