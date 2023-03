La fédération du PS du Rhône dénonce un "usage de la force" du gouvernement

Quelques heures après l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites ce jeudi 16 mars, la fédération du Parti Socialiste du Rhône dénonce l'usage de la force.

Ce jeudi 16 mars, la première ministre, Elisabeth Borne, a déclenché l'article 49.3 de la constitution pour faire adopter le texte de la réforme des retraites. Dans un communiqué de presse publié dans la foulée, la fédération du Rhône du Parti Socialiste s'interroge : "Où s'arrêteront-ils ?"

"Président hors sol"

Pour les socialistes du Rhône, l'utilisation du 49.3 "démontre le mépris de ce président hors sol qui n'écoute que lui-même et affiche, une fois de plus, son incapacité à comprendre, encore moins à convaincre".

"Le Parti Socialiste appelle ses militants à rejoindre les prochains appels aux

manifestations de l’intersyndicale et condamne avec la plus grande fermeté cette atteinte sans précédent aux droits sociaux et plus globalement à la démocratie" conclut le communiqué.