Grégory Doucet "heureux" après sa garde à vue : Thomas Rudigoz l'appelle "à un peu plus d'humilité"

Prudent sur le fond, Thomas Rudigoz se montre critique quant aux propos tenus par le maire de Lyon à l'issue de sa garde à vue mercredi 9 avril.

L'ex-député de Lyon, Thomas Rudigoz appelle Grégory Doucet à "faire preuve d'un peu plus d'humilité" après son placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. Sollicité par Lyon Capitale, le chef de file de Renaissance pour les élections municipales 2026 conseille au maire de Lyon "d'être un petit moins suffisant dans ses déclarations".

"Il a été entendu parce que des soupçons pèsent sur le fonctionnement de son cabinet"

"Quand il dit qu'il est heureux d'avoir pris le temps pour s'expliquer, que son rôle était de contribuer à la justice, ce n'est pas ça. Il a été entendu parce que des soupçons pèsent sur le fonctionnement de son cabinet", ajoute Thomas Rudigoz. Pour rappel, le maire de Lyon été auditionné pendant près de dix heures mercredi 9 avril par la brigade financière de la police judiciaire dans le cadre d'une enquête pour "détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique" ouverte le 7 février 2024.

Critique sur la forme, Thomas Rudigoz se refuse néanmoins à appeler à la mise en retrait de Grégory Doucet comme l'a fait le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver. "Il faut faire attention lorsqu’on veut donner des leçons de moral comme celle là. Il faut s’assurer qu’on soit complètement irréprochable dans son camp ou dans ses proches donc je je ne suis pas trop friand de ce type d’attaques", indique-t-il.

L'ancien député reconnaît d'ailleurs que "ces questions de collaborateurs de cabinets, ça fait longtemps que ça empoisonne la vie de beaucoup de collectivités et de leur maires et chefs d’exécutif". Et de conclure : "Je pense qu’il y avait des pratiques qui étaient peut être tolérées dans le passé qui maintenant relève du pénal. Quand on est à la tête d’une collectivité on a un certains nombre de responsabilités notamment juridiques et pour le prochain maire de Lyon il faudra qu’il est effectivement une analyse juridique très fine de ce qu’il peut faire sur ces questions de collaborateurs de cabinet."

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 11 avril, une centaine d’élus des groupes Communistes, Écologistes et Socialistes, la gauche sociale et écologique ont apporté leur "plein soutien" au maire de Lyon. À la sortie de son audition, Grégory Doucet s'est dit de son côté "convaincu que la Ville de Lyon fonctionne de manière exemplaire". Le parquet a précisé que les investigations se poursuivaient, menées par trois magistrats instructeurs.

