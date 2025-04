Pierre Oliver demande la "mise en retrait" de Grégory Doucet après sa garde à vue

Pierre Oliver appelle le maire de Lyon, Grégory Doucet à se mettre en retrait après qu'il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics.

Le maire LR du 2e arrondissement et candidat aux élections municipales 2026 à Lyon estime que Grégory Doucet "ne peut pas être à la fois son propre avocat et le procureur financier de la ville".

Dans un communiqué diffusé mercredi soir, le principal opposant du maire écologiste demande la "mise en retrait" de Grégory Doucet "de ses fonctions de maire", après que ce dernier a passé la journée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics.

"La Ville de Lyon a nécessairement subi un préjudice financier"

Grégory Doucet a en effet été entendu pendant presque dix heures par la brigade financière qui s'intéresse au rôle des chargés de mission de la collectivités. Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes, la Ville de Lyon emploierait trop de collaborateurs politiques, 36 au lieu des 12 règlementaires.

"Si les faits sont avérés, la Ville de Lyon a nécessairement subi un préjudice financier qu'il s'agit de faire réparer. A chaque fois qu'il y a un détournement de fonds publics, le contribuable doit pouvoir attendre un remboursement", estime Pierre Oliver.

A la sortie de sa garde à vue, Grégory Doucet a de son côté indiqué : "Le débat porte sur la qualification de plusieurs emplois au sein de l'Hôtel de Ville. Si la conclusion devait être que ce sont des emplois politiques, il serait considéré qu'il s'agit d'un détournement de leur fonction, et si ce n'est pas le cas, s'ils sont reconnus comme des agents administratifs qui sont au service des Lyonnaises et des Lyonnais et de ce fait, il n'y aura absolument rien à nous reprocher."

Pour rappel, l'enquête menée par la justice concerne également des pratiques antérieures à l'arrivée de Grégory Doucet à la mairie de Lyon. L'ancien maire et candidat aux élections municipales, Georges Képénékian a également été entendu.

