Gérard Collomb à Lyon le 29 septembre pour un meeting LREM

Gérard Collomb sera au Double Mixte de Villeurbanne le 29 septembre, pour une rencontre avec les militants LREM du Rhône en compagnie de Marlène Schiappa.

Ministre de l'Intérieur ou candidat aux municipales à Lyon ? Gérard Collomb a visiblement choisi de jongler entre l'un et l'autre depuis début septembre. Moins présent dans son fief depuis le début de l'année, le numéro deux du gouvernement a passé tous ses week-ends entre Rhône et Saône après la rentrée. Le ministre a ainsi participé aux remises de Légion d’honneur à Georges Képénékian et Arabelle Chambre-Foa, à la visite du prince héritier du Japon et au forum des associations de pas moins de sept arrondissements sur neuf. Il sera encore présent à Lyon le samedi 29 septembre, au Double Mixte à Villeurbanne, pour “La rentrée des territoires” de LREM.

À cette journée d'ateliers et d'échanges avec les militants du département, sera aussi présente Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. C'est Caroline Collomb, la référente LREM dans le Rhône, qui lancera la journée, laquelle se terminera par un “déjeuner et temps convivial avec les ministres”. Quelques jours après l'annonce du retour à Lyon de Gérard Collomb pour les municipales de 2020, difficile de croire que la question des élections locales n'y sera pas abordée.