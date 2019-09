Étienne Blanc : “Nos choix doivent être guidés par l’environnement”

Alors que la guerre Collomb-Kimelfeld monopolise l’attention, Étienne Blanc tente de passer à la vitesse supérieure en cette rentrée 2019. Dans les prochaines semaines, il dévoilera les grands axes de son programme et ses têtes de liste dans les neuf arrondissements de Lyon. Le candidat de la droite promet du renouvellement et veut s’affranchir du poids des partis et notamment d’une étiquette Les Républicains devenue lourde à porter. Il veut aussi revoir le logiciel de la droite lyonnaise. Le candidat Blanc, par calcul et/ou conviction, fait de l’environnement son thème de campagne prioritaire.

À l’approche des élections municipales et au vu des problèmes lourds à régler, il ne faut pas résumer le débat à Gérard Collomb et David Kimelfeld. Les Lyonnais veulent savoir où seront construites les écoles, comment nous pouvons améliorer la sécurité, la propreté et développer la nature pour rendre la ville vivable. Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’être le seul à m’intéresser aux questions municipales.