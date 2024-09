A Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert veut attaquer les écologistes sur leur gauche en vue de 2026.

Si les écologistes avaient des doutes sur les éventuelles bonnes résolutions de Nathalie Perrin-Gilbert pour cette rentrée, ils ont été rapidement fixés. L’adjointe à la culture, destituée par Grégory Doucet au printemps dernier, va continuer à leur mettre la pression. L’élue a appuyé le cri du cœur de la directrice du Samu social de Lyon qui déplorait qu’un nouveau-né de 11 jours ait dormi dans la rue en août. “Lyon, c’est : 4 députés NFP, 1 maire NFP, 1 président de Métropole NFP. Lyon, c’est aussi : un nourrisson de 11 jours à la rue la semaine dernière, un nourrisson de 5 jours à la rue ce matin, et d’autres à venir. Mesdames et Messieurs les députés, maire de Lyon et président de la Métropole de Lyon, merci d’être à la hauteur de vos promesses. Sinon cela ne sert à rien de vouloir gouverner. Au local comme au national”, a déploré Nathalie Perrin-Gilbert sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Nouveaux nés à la rue à Lyon : des députés du Rhône écrivent au gouvernement



Une sortie qui flèche aussi un cheminement politique en vue de 2026. Nathalie Perrin-Gilbert veut attaquer les écologistes sur leur gauche. “Les élections européennes et législatives ont bien montré que le danger viendra plutôt en interne dans la majorité que de la droite lyonnaise. C’est un espace qu’elle peut occuper”, note un conseiller métropolitain. C’est donc un retour à la case départ pour Nathalie Perrin-Gilbert qui endosse un rôle qu’elle a tenu pendant dix ans au conseil municipal et au conseil métropolitain ; celui d’opposant de gauche. Sous Gérard Collomb, elle a développé un certain savoir-faire dans l’art de ciseler des punchlines. Les écologistes le découvrent à leurs dépens.