"Ce soir, je pense à toi" : à Lyon, un bébé de 11 jours dort dehors, la directrice opérationnelle du SAMU publie une lettre

Dans une lettre ouverte publiée sur le réseau social Linkedin, la directrice opérationnelle du SAMU social, Maud Bigot, déplore une situation alarmante : le vendredi 16 août, un nourrisson de 11 jours a été laissé à la rue à Lyon.

"16 Août 2024. Cette fois c’est 11 jours… Ce vendredi 16 Août, le Samu Social, à Lyon, a laissé à la rue un nouveau né de 11 jours. Ce soir je pense à toi, tout petit être. Je me demande ce que c’est que de découvrir la rue depuis le bitume, dans la chaleur et les bras d’une mère qui ira puiser dans son cœur les forces qu’elle n’a pas encore retrouvées pour t’envelopper et t’aimer". Dans une longue lettre adressée au nourrisson, publiée sur le réseau social Linkedin, Maud Bigot, la directrice opérationnelle du SAMU social tire la sonnette d'alarme sur la situation du sans-abrisme à Lyon. "Ce sont des histoires d’argent et de politique, des gens qui décident que ça coûte trop cher que tout le monde soit logé"., poursuit-elle.

"Une ligne rouge a été franchie"

Après la publication de cette lettre ouverte, largement repartagée, quelques voix politiques s'élèvent à Lyon. "Lyon, c'est aussi : un nourrisson de 11 jours à la rue la semaine dernière, un nourrisson de 5 jours à la rue ce matin, et d'autres à venir", dénonce la conseillère municipale Nathalie Perrin-Gilbert sur X (anciennement Twitter)

Lyon, c'est : 4 députés NFP, 1 maire NFP, 1 président de métropole NFP.

Lyon, c'est aussi : un nourrisson de 11 jours à la rue la semaine dernière, un nourrisson de 5 jours à la rue ce matin, et d'autres à venir. #NFP @marinetondelier @faureolivier @mbompard @Fabien_Roussel — Nathalie Perrin-Gilbert (@NPG_Lyon) August 19, 2024

En juillet dernier, les équipes médicales mobiles et les travailleurs sociaux se sont réunis devant la Métropole de Lyon. Deux personnes du collectif hébergement en danger et trois personnes représentant les équipes mobiles en santé) ont été reçues par Antoine Dullin, conseiller social et Solidarité de Bruno Bernard et Lucie Vacher, vice-présidente déléguée à l'Enfance la Famille et la Jeunesse, après la décision de la Métropole de ne plus prendre en charge de nouvelles nuitées d’hôtel pour les publics sans-abris qu’elle accompagne, dont des femmes isolées avec enfants de moins de trois ans. "Une ligne rouge a été franchie. On atteint un niveau d'humanité incroyable.”, avait alors déjà déploré la présidente de la Fédération des Samu sociaux.

En début d’année, la préfecture a annoncé l’ouverture de 300 nouvelles places d’hébergement d’urgence sur la métropole. A Lyon, au 1er juillet 2024, 143 enfants dorment à la rue selon le dernier décompte de l'association Jamais Sans Toit.