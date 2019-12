En 2020 à Lyon, les Républicains cantonnés aux seconds rôles ?

À la métropole comme à Lyon, les candidats de la droite peinent à s’imposer dans le dialogue par médias interposés entre Gérard Collomb et David Kimelfeld. Les espoirs d’hier sont devenus les craintes d’aujourd’hui.

Il vous reste 78 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Les divisions du camp En Marche auraient dû ouvrir le champ des possibles à une droite lyonnaise en déconfiture permanente depuis 2001. Les divisions de la majorité sortante les avaient alors fait perdre. Près de vingt ans plus tard et à trois mois du premier tour des municipales, les mêmes causes ne semblent pas produire les mêmes effets. À la ville comme à la métropole, les candidats LR sont cantonnés aux seconds rôles d’un long-métrage qui met à l’affiche le duel que se livrent Gérard Collomb et David Kimelfeld avec les écologistes en arbitre. Les partenaires habituels de la droite se sont détournés d’eux : les centristes les jugent trop à droite et le parti démocrate chrétien pas assez. En politique, il est de coutume de dire que la force va à la force. Ce théorème exclurait ici Les Républicains du match.