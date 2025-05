L'ancien adjoint aux Sports de Gérard Collomb réfléchit à une candidature aux municipales pour porter les couleurs du centre-gauche.

Jean-Michel Aulas n’est pas le seul à espérer une aventure à la jonction de la politique et du sport. Thierry Braillard, ancien secrétaire d’État aux sports après avoir été l’adjoint aux sports de Gérard Collomb pendant la période fastueuse de l’OL, envisage de plus en plus sérieusement de revenir en politique. S’il n’a pas pris position publiquement, il s’est fixé un plan assez détaillé. Il souhaite être le candidat du Parti socialiste et du Parti radical de gauche, le mouvement auquel il est historiquement rattaché, sur une ligne autonome sans alliance avec les écologistes et encore moins avec les Insoumis avant le second tour.

Son éventuelle candidature se décidera donc au congrès des socialistes. “Si c’est la ligne Faure qui l’emporte, il n’ira pas. Si les soutiens de François Hollande l’emportent et qu’une vraie distance est prise par rapport aux Insoumis, il aura un espace”, note l’un de ses proches. À la tête d’une liste de centre gauche, il rêve de transformer le premier tour en une primaire de la gauche et de devancer Grégory Doucet et les Insoumis.