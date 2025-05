En images. Lyon commémore la fin de la seconde guerre mondiale

Ce mercredi 8 mai au parc de la Tête d'Or à Lyon, se tenait la commémoration du 8 mai 1945 en présence notamment de Grégory Doucet et de Fabienne Buccio.

"Nous nous devons d'exprimer notre incommensurable reconnaissance à celles et ceux qui se sont alliés pour en finir avec l'horreur décrite, en combattant de toute leur âme et au prix de tous les dangers", a déclaré le maire de Lyon, Grégory Doucet ce jeudi 8 mai à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945.

Il était accompagné de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, du sénateur écologiste, Thomas Dossus et des députées PS et LFI, Sandrine Runel et Anaïs Belouassa Cherifi, ou encore du sénateur LR, Etienne Blanc. "Nous jouissons encore de l'héritage de la libération", a déclaré Fabienne Buccio. Et d'ajouter : "Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons nous des sacrifices qu'une génération entière a consentis."

Un extrait de la pièce "Moi, Georges Nossent, prisonnier de guerre" a été lu par Pierre Nossent, arrière-petit fils de Georges Nossent.

Thomas Dossus, Sandrine Runel, Grégory Doucet, Fabienne Buccio, Anaïs Belouassa-Cherifi et Etienne Blanc. (@NC)

(@NC) (@NC)

Une femme dans le public a brandi une pancarte dénonçant le "génocide" à Gaza et la "complicité" de la France. (@NC)