Élection métropole de Lyon : quelle majorité pour les Verts ? (Infographie)

Verts, Buffet/Collomb, Kimelfeld ? Découvrez quels sont les rapports de force au conseil de la métropole de Lyon.

Comme Grégory Doucet à la ville de Lyon Bruno Bernard (EELV) et ses alliés de Lyon en Commun et de la Gauche unie sont arrivés en tête des élections métropolitaines à Lyon et remportent 75 sièges sur 150 à la métropole de Lyon leur assurant une majorité avec les places obtenues par Hélène Geoffroy (qui compte quatre écologistes parmi ses élus). De leur côté, les listes Buffet/Collomb remportent 43 sièges et celles du président sortant David Kimelfeld 21, dont 10 pour le seul Marc Grivel dans le Val de Saône.