La tension est vive depuis le début de l'été entre de nombreux maires de l'agglomération lyonnaise et la Métropole de Lyon. La pression ne retombe pas. Nous avons interrogé plusieurs maires concernés. Ils nous donnent leur version du pourquoi de la fronde.

Le torchon brûle depuis le début de l'été entre de nombreux maires de l'agglomération lyonnaise et la Métropole de Lyon. Notamment après la découverte des projets locaux retenus par la Métropole de Lyon dans leurs communes pour la PPI, le document qui recense les projets d’investissements que la Métropole va porter jusqu’en 2026. Mécontents des financements alloués à leurs communes, de nombreux maires des 59 communes de la Métropole se sentent méprisés par la Métropole de Lyon, dirigée depuis juillet 2020 par les écologistes. Ils menacent même de faire sécession, de quitter la mastodonte Métropole de Lyon aux multiples compétences.

La fronde des maires marque un acte fondateur dans la toute jeune histoire politique de la Métropole. 46 maires (sur 59 donc), de centre droit et LR principalement, ont signé une tribune début septembre 2021 pour dénoncer "le mépris" et la "gouvernance aveugle et verticale contre les communes et sans les citoyens" de Bruno Bernard, président EÉLV de la Métropole, et de sa majorité gauche plurielle. Indépendamment des postures politiciennes qui enflamment ce dossier, la Métropole est entrée dans une nouvelle ère en juillet 2020 avec l’élection de Bruno Bernard et des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Pour la première fois, la loi de 2015 qui a créée la collectivité est vraiment appliquée.

"On nous a jamais mis de côté comme on est mis de côté sur ce mandat"

Corinne Cardona, la maire de Poleymieux-au-Mont-d'Or

Jeudi, à l'occasion du congrès de l'association des maires du Rhône, à la Tour-de-Salvagny, Lyon Capitale a rencontré de nombreux maires de la Métropole de Lyon. Ils nous expliquent le pourquoi de cette fronde. Sur la forme comme sur le fond. Tous jurent - on peut les croire ou non - ne pas être dans une posture politicienne. Mais veulent juste défendre leur commune, leur territoire, leurs administrés... Sur la forme, déjà. "On nous a jamais mis de côté comme on est mis de côté sur ce mandat", souffle Corinne Cardona, la maire de Poleymieux-au-Mont-d'Or, la maire de la plus petite commune de la Métropole de Lyon (1350 habitants dont 300 militaires de la base du Mont-Verdun). "On a jamais vécu ça auparavant car il y avait une grande écoute des exécutifs précédents. Sous Collomb. Sous Kimelfeld. On écoute les maires, on va les voir. On leur pose des questions. Et si tout le monde est d'accord, on fait. Maintenant, on fait, et c'est tout", insiste Madame Cardona.

"J'ai le sentiment d'être méprisée. Ce n'est même pas, pas écoutée, c'est méprisée"

Marie-Hélène Mathieu, la maire divers droite de Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Marie-Hélène Mathieu, la maire divers droite de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, abonde dans ce sens. "J'ai le sentiment d'être même méprisée. Ce n'est même pas, pas écoutée, c'est méprisée. C'est mon premier mandat de maire. Nouvellement élue, j'ai demandé à rencontrer Bruno Bernard. J'ai attendu 10 mois pour le rencontrer. Il a fallu que je fasse trois relances. Et c'est moi qui suis allée le voir. Saint-Didier-au-Mont-d'Or, il ne connaît pas". "Je n'ai pas d'étiquette politique. Je suis divers droite, c'est vrai, mais je ne suis pas LR, je ne suis pas encartée. Je n'ai pas de problème avec qui ce soit. L'écologie, sur un territoire comme Saint-Didier où on a 45 % du territoire en zone agricole et naturelle, pour protéger et valoriser notre territoire on n'a pas attendu que les écologistes arrivent à la tête de la Métropole", poursuit Madame Mathieu. "On nous méprise, on n'écoute même pas quels sont nos besoins. On se sent délaissés. Eux ont été élus sur un programme, nous aussi. Très bien. On a signé un pacte de cohérence métropolitain en début de mandat. Quand on signe un contrat, c'est pour qu'il y ait quelque chose de gagnant-gagnant. C'est 50-50. Ca ne peut pas être 100 d'un côté et 0 de l'autre. Ce n'est pas possible".

"On n'a plus trop confiance"

Corinne Cardona, la maire de Poleymieux-au-Mont-d'Or

Marylène Millet, elle aussi, est maire depuis 2020. A la tête de Saint-Genis-Laval, l'élue de centre-droit n'est pas non plus satisfaite de ses relations avec la Métropole de Lyon : "on a besoin d'être écoutés par le président de la Métropole. On est obligés de travailler en concertation. Au quotidien, c'est à nous que les habitants reprochent des choses, pas au président de la Métropole. Ils sont légitimes, je ne conteste pas leur légitimité. Ce que je regrette, c'est leur difficulté à travailler leur collaboration. Il y a beaucoup d'élus métropolitains qui ne sont pas passés par la case élu local. Ca me rappelle un peu le président Macron qui un moment avait dit "les maires ça ne sert à rien". Et finalement il s'est rendu compte que les corps intermédiaires, si, ça sert beaucoup".

La confiance semble rompue entre la Métropole et certains maires. "On demande à être entendus, écoutés, qu'on puisse donner notre avis quand ils veulent faire des projets sur nos communes. Une fois que la confiance sera renouée, car là on n'a plus trop confiance, on pourra retravaille ensemble", peste Corinne Cardona, la maire de Poleymieux-au-Mont-d'Or. Il y a la forme, mais il y a aussi le fond. "On a à faire à un nouvel exécutif qui est là pour appliquer sa politique, politique pour laquelle il a été élu, il n'y a pas de problème. Malheureusement, cette politique, elle s'applique très bien à Lyon, à Villeurbanne, pas sur Poleymieux et d'autres communes. Juste par exemple, quand on nous parle de mettre des pistes cyclables à gauche, à droite, dans nos petits villages, c'est impossible. Après, on ne roule plus. L'executif veut mettre en place sur toute la Métropole la même politique qu'à Lyon et à Villeurbanne. Et ça c'est impensable", poursuit la maire de Poleymieux, sans étiquette.

"On a vraiment essayé de prendre en compte les orientation des écologistes. Derrière, dans la PPI, on a une fin de non-recevoir"

Marylène Millet, la maire de Saint-Genis Laval

A Saint-Genis-Laval, comme dans de nombreuses communes, la PPI a été jugée décevante."Si je prends l'exemple de ma ville, on ne me donne que pour le futur quartier du Vallon des Hôpitaux, c'est très bien, mais ce n'est pas mes habitants. Ce sont des futurs habitants. On avait travaillé notre demande de PPI dans le cadre des orientations métropolitaines : apaisement des circulations, développement des voies douces, requalification du centre-ville. On a vraiment essayé de prendre en compte leurs orientations (des écologistes). Derrière, on a une fin de non-recevoir", regrette Marylène Millet. Devant cette incompréhension, pour de nombreux maires, ces derniers saluent le soutien de Gérard Larcher, le président du Sénat. A Lyon jeudi, présent au congrès des maires du Rhône, Gérard Larcher, a annoncé le lancement d'une mission d'information au Sénat sur la Métropole de Lyon. "Ca fait 6 ans que le texte est mis en oeuvre. Ca nécessite une évaluation. C'est ce qui a été engagé et décidé au mois de juillet lors de l'examen du texte sur la décentralisation. La commission des lois a décidé d'engager ce travail d'évaluation d'ici la fin de l'année (2021) pour savoir si on fait bouger ou pas la loi MAPTAM (modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ndlr)", explique Larcher.

"Comment on évalue cette loi ? Est-ce que la loi atteint les objectifs qu'on s'était fixés ? Objectifs financiers, objectifs d'efficacité, de mutualisation, de démocratie locale. Il y a un sujet, c'est évident, un certain nombre de communes ont le sentiment de ne pas participer à l'ensemble des débats", poursuit le président du Sénat.

"Gérard Larcher, le président du Sénat, a entendu le message. La Métropole de Lyon ne marche pas"

Philippe Cochet, le maire de Caluire-et-Cuire

"C'est la loi MAPTAM qui est un véritable souci pour toutes les communes. 24 maires seulement siègent à la Métropole. Les autres ne sont pas représentés. On se bouge beaucoup pour qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale ils nous entendent pour arriver à modifier cette loi. Au moins qu'on ait un représentant de chaque commune à la Métropole", souffle Corinne Cardona, la maire de Poleymieux-au-Mont-d'Or. Je remercie le Président @brunobernard_fr d'avoir oublié de me prévenir de sa visite sur @st_genis_laval . Sûrement une nouvelle marque de la considération de l'exécutif @grandlyon à l'égard des maires ! @DavidKimelfeld @UDI_Lyon @ProgressistesGL @SynergiesMetro @PhilippeCochet https://t.co/WWV6UIvOIV — Marylène Millet (@marymillet69) October 15, 2021 "Personne n'a copié ce modèle. Aucune autre collectivité. C'est unique en France. A un moment donné, si on était si bien, tout le monde aurait envie de nous imiter. Je me disais que ça pourrait être intéressant pourtant ce modèle. Il faut peut-être garder ce mode de fonctionnement mais en redonnant des compétences supplémentaires aux maires de la Métropole", insiste Marylène Millet, la maire de Saint-Genis-Laval.