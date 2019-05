Charte lycée : les Verts dénoncent le chantage pour les jeunes de Wauquiez

La commission permanente du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes va se pencher ce jeudi sur la charte “droits et devoirs” de Laurent Wauquiez. Un projet critiqué par les élus du groupe Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire.

Le mois dernier Laurent Wauquie a annoncé que les lycéens de la région devront signer une charte des “droits et devoirs” à partir de la rentrée 2019. Une proposition qui va être votée ce jeudi en commission permanente. Pour les élus RCES (Rassemblement citoyen, écologiste et solidaire), “après avoir imposé une charte aux bénéficiaires du RSA, Laurent Wauquiez poursuit sa logique de la « carotte et du bâton » avec les jeunes”. “Laurent Wauquiez dévoie complètement l’esprit du Pass’Région. Il existe depuis plus de 10 ans. Son objectif est de favoriser l’accès des jeunes à la culture, au sport, à la santé… Aujourd’hui, il est réduit à un outil de chantage pour une minorité de jeunes”, a commenté Monique Cosson, membre de la commission lycées. “On ne peut s’empêcher de penser à Jean-Pierre Marielle, à Daniel Pennac, qui ne trouvaient pas leur place à l’école. Un Pass’Région à leur époque les aurait peut-être bien réconciliés avec le cadre scolaire”, a-t-elle ajouté.

À travers cette charte qui comprend trois points (faire preuve de respect à l'égard du personnel, agir de façon responsable dans la vie lycéenne, rendre les manuels scolaires en bon état), Laurent Wauquiez souhaite que chaque lycéen ait “la responsabilité de ce qu'il se passe dans son lycée”. En cas de non-respect, la région se réserverait le droit de suspendre le Pass Région.

Contacté, le syndicat Snp-Den Unsa, qui représente 75 % des directeurs d'établissement dans la région, avait jugé cette charte “inutile”.