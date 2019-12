Broliquier présente son casting renouvelé pour les municipales

Le maire du 2e arrondissement présentait, ce mardi, ses têtes de liste pour les élections municipales de mars prochain. Une partition qu’il jouera en solo, sans les Républicains.

Pour les municipales de mars prochain, Denis Broliquier a décidé de partir seul. A la différence de 2008 et de 2014, il n’a pas trouvé d’accord avec Les Républicians. Ce mardi, il a tordu le cou aux oracles de la droite qui l’estimaient incapable de présenter des listes dans les neuf arrondissements de Lyon. Denis Broliquier a opéré un renouvellement de ses têtes d’affiche. L’exercice est nouveau pour huit d’entre eux. “C’est un rassemblement de la droite jusqu’au centre gauche”, appuie Denis Broliquier. Ce dernier se présentera dans le 2e arrondissement comme tête de liste mais laissera, en cas de victoire, le mandat de maire d’arrondissement à Aurélie Bonnet-Saint-Georges. Après avoir soutenue Pascal Blache puis Etienne Blanc, c’est finalement sur les listes de Denis Broliquier qu’elle se présente. “J’ai fait le choix du coeur et de la confiance”, explique-t-elle. L’actuel maire du 2e jure qu’il ira jusqu’au bout et ne s’alliera pas avant le second tour. Il cible le 2e et le 6e comme des territoires favorables et espère des surprises dans le 8e et le 9e.

Les têtes de liste de Denis Broliquier

1er : Xavier Calmard

2e : Denis Broliquier

3e : Françoise Deydier

4e : Gauthier Blin

5e : encore à déterminer

6e : Matthieu Sausset

7e : Saïdi Ali Chellali

8e : Lylia Soukehal

9e : Yvon Perez