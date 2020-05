Accord Collomb/LR : LREM veut retirer l'investiture à Yann Cucherat

Assurant que son parti ne “troquera jamais ses valeurs contre un mandat”, Stanislas Guérini, le patron d'En Marche a demandé la désinvestiture de Yann Cucherat à Lyon après l'accord entre Gérard Collomb et la droite locale.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Stanislas Guérine, le délégué général En Marche a sévèrement critiqué l'alliance entre Gérard Collomb, candidat investi par LREM localement, et la droite LR. “En choisissant de s’allier avec Les Républicains, sous la bénédiction de Laurent Wauquiez, plutôt que d’œuvrer au rassemblement de notre famille politique, Gérard Collomb franchit une ligne rouge. Je ne peux l'accepter. Nous ne troquerons jamais nos valeurs contre un mandat”, a déclaré le patron d'En Marche.

Ce dernier, s'il a admis que le mouvement En Marche “s'est construit sur le dépassement des clivages” politiques, a précisé que ce dépassement “s'est toujours basé sur un socle de valeurs partagées et indiscutables”. “Je prends acte du retrait de Gérard Collomb de l'élection à la métropole et demande à la commission nationale d'investiture de se réunir le plus rapidement possible afin que soit examinée la désinvestiture de Yann Cucherat à Lyon”, a ajouté Stanislas Guérini.

Et de conclure : “Nos valeurs seront toujours plus importantes que quelques sièges dans un conseil municipal. Nous ne les troquerons jamais contre un mandat”.