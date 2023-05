On a testé pour vous la boutique éphémère Cabosses à Lyon

Lyon Capitale a testé pour vous la boutique éphémère Cabosses, un projet des étudiants de l'institut lyfe où le Cacao est roi.

L’institut lyfe a ouvert ce lundi une boutique éphémère sur le thème du cacao. Du nom de Cabosses en référence aux fruits à coques, la boutique est tenue par des étudiants en 3-ème année section pâtisserie de l’institut. Du plat aux desserts en passant par les boissons, Cabosses nous a fait voyager dans les îles tropicales où poussent les fèves de cacao.

Le cacao dans tous ses états

Direction l’institut lyfe à Ecully où nous avons été accueilli par Diane, notre hôte du jour et élève en dernière année au sein de l’institut. Avec ses 17 autres camarades, ils ont élaboré en trois semaines seulement les différents produits mis en vente dans la boutique, “tout est fait maison dans l’atelier juste à côté de la salle de réception”, explique-t-elle. Nous nous installons dans un univers tropical en clin d'œil aux origines des cabosses. Pour les étudiants, l’idée de ce projet était de “mettre en avant le cacao à l’approche de l’été alors qu’il est la plupart du temps consommer l’hiver”. Après ces explications, place à la dégustation !

Pour débuter ce repas, deux plats de résistance nous était proposé avec comme ingrédient phare le cacao : Le burger de choc et le wrap cacao. Dans le burger, les buns et la compotés de tomate sont aromatisés aux écorces de cacao donnant un léger goût de chocolat au burger. Quant au wrap végétal, la tortilla cacaotée et la mayonnaise au vinaigre de cacao s’équilibre parfaitement avec les haricots rouges et la tomme de Savoie.

Le burger de choc Le wrap cacao

Une petite soif ? Le cacao peut aussi être servi en boisson. Après avoir placé les verres au dessus d’écorces de cabosses se consumant, deux boissons ont été servi dans nos verres : le bissap cacaoté à base d’hibiscus, de grué et de vanille et le jus de Papouasie fait à partir de baie de timut, jus de mucilage et écorce de cacaoyer. Place au dessert et qui de mieux que la cabosse en personne pour remplir ce rôle. Ce dessert en trompe l'œil est à chaque bouchée différent, le café et le chocolat de Madagascar s’associe parfaitement avec la glace mucilage.

Pour avoir l’estomac bien rempli, nous avons fini ce repas sur une note de fraîcheur avec des esquimaux à la vanille au chocolat ou à l’amende. Les enrobages sont réalisés devant nous et fait à base de 3 sortes de chocolat différent : au lait, noir et noir intense.

Les origines du Cacao

L’institut est en partenariat avec les chocolateries Opéra et Robert, fournisseur en chocolats pour les étudiants. Ce chocolat a 4 origines différentes : le Tanariva de Madagascar (33%) à la note fruitée, le Mekonga du Vietnam (70%) et son goût de cacao prononcé, le Mandong (70%) de Papouasie à la saveur boisé et fumé et enfin le Cashew de Madagascar (40%), chocolat végan au lait de cajou. Les élèves de l’école ne peuvent pas eux-mêmes produire le chocolat à base du cacao car “les fèves de cacao pourrissent vite et nous n’avons pas l’expérience et le temps de le préparer”, développe l’apprenti.

La boutique éphémère Cabosses propose également une offre pour la fête des mères. Des tablettes de chocolat sont en précommandes sur leur site internet, elles peuvent être personnalisées par les étudiants ou directement chez vous grâce à un kit vendu avec la tablette. La boutique Cabosses est ouverte jusqu’au mercredi 31 mai inclus de 11h30 à 18h au 3 bis Avenue Guy de Collongue à Écully.