35e nuit des étoiles filantes : comment les observer dans la métropole de Lyon ? 

La 35e nuit des étoiles a début vendredi et doit atteindre son pic dans la nuit de samedi à dimanche. Des centaines d’étoiles filantes seront visibles dans le ciel de Lyon cette nuit.

Ce samedi soir, il faudra lever les yeux et regarder le ciel. Débutée vendredi 1er août, la 35e édition de la Nuit des étoiles filantes atteindra son pic dans la nuit du 2 au 3 août partout en France. Ce phénomène provient des Perséides, des étoiles filantes issues de la comète Swift-Tuttle. Emprisonnée dans de la glace, cette comète possède "une queue de poussière bien plus grosse que les autres" et "lorsqu'elle vient près du soleil, elle est chauffée, la glace fond, et donc la poussière est relâchée et on a toute une traînée de poussière autour de Swift-Tuttle. Et c'est lorsque la Terre traverse cette queue de poussière que l'on a toutes ces étoiles filantes", explique Françoise Combes, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, à nos confrères de France Inter.

Des "centaines" d'étoiles filantes visibles toutes les heures

Dans la métropole de Lyon, des activités sont organisées pour l’occasion. Le Club d'Astronomie de Lyon Ampère (CALA) vous attend par exemple à Vaulx-en-Velin, au parc François Mitterrand de 18 heures à minuit, avec des animations, une conférence et une observation du ciel de 20 heures à minuit. L’accès est libre et gratuit.

Lors du pic prévu ce soir, "je pense qu'on peut en voir une centaine par heure", assure le cosmologiste Jean-Philippe Uzan à France Info. Il ajoute : "Alors bien sûr, comme elles ne sont pas toutes exactement dans votre champ de vision, vous n'allez pas en voir vous-même 100 par heure, parce qu'il faut tourner un peu la tête à droite, la tête à gauche, mais c'est la statistique qui est donnée."

Un seul conseil : éloignez-vous le plus possible des sources de lumière afin de profiter au mieux du spectacle. Télescope, jumelle ou à oeil nu, c’est à vous de choisir.