Le mémorial de la Shoah, inauguré en début d'année à Lyon, a été récompensé d'un prestigieux prix d'architecture.

Son inauguration dimanche 26 janvier sur la place Carnot, dans le 2e arrondissement de Lyon, à l'occasion des 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz, avait été un moment fort en émotions. Quelques mois plus tard, il semblerait bien que le mémorial de la Shoah continue de faire parler, au-delà des frontières, pour sa prouesse architecturale.

L'oeuvre, intitulée "les rails de la mémoire" et réalisée par le cabinet d’architectes parisiens Blaising-Borchard Studio, a été désignée lauréate du prix international Architizer A + Awards 2025 dans la catégorie "Meilleur mémorial et/ou bâtiment religieux du monde". Il s'agit du plus prestigieux programme de récompenses à destination des projets d'architecture et d'espaces de l'année.

Pour rappel, ce monument est un empilement de 1 173 rails fournis par la SNCF, en écho aux 1 173 km de voies ferrées reliant la Gare de Lyon Perrache au camp de concentration d’Auschwitz-Birkeneau. "Ces éléments, à la fois réels et symboliques, créent un lien tangible avec les événements passés, invitant les visiteurs à ressentir, à toucher et à se souvenir", peut-on ainsi lire sur Architizer.com, organisateur du concours depuis plus de 10 ans et représentant la plus grande communauté d'architectes en ligne au monde.