Nuit de Fourvière : Je suis IAM

Les Marseillais ont livré cette année un album de rap old school : HHHistory

Bien sûr, et ces pages le démontrent bien, l’agenda des concerts pop (au sens très large) est, particulièrement en festival, très axé sur la nostalgie, la réédition et la célébration (exemple classique : un groupe mythique joue l’un de ses albums de légende devant un public tentant de raccrocher les wagons d’une jeunesse égarée dans les décennies précédentes).

IAM n’échappe pas à la règle et souscrit à l’exercice. Sauf que les Marseillais ont tout de même livré cette année un album de rap old school qui met aisément la misère à la jeune génération. Ça s’appelle HHHistory, et il y en aura quelques morceaux choisis ici, pour remettre les pendules à l’heure, c’est-à-dire au présent.

IAM – Le 9 juillet au théâtre antique de Fourvière.