Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji à la salle 3000 : chanson symphonique pour duo stratosphérique

Ce sont deux artistes libanais qui se réunissent ici de manière exceptionnelle.

Ibrahim Maalouf, trompettiste de jazz franco-libanais au succès stratosphérique et très demandé, et la chanteuse Hiba Tawaji, que l’on connaît moins par chez nous (même si elle a repris le rôle d’Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris) mais star dans le monde arabe, dotée d’une voix incroyable seront à l’Amphithéâtre Salle 3000 le 24 octobre.

Ce n’est pas à la musique de leur pays d’origine que les deux artistes vont rendre ici hommage mais à la chanson française qui les a irrigués depuis leur plus tendre enfance. On n’en dira pas plus du répertoire choisi mais on peut en revanche préciser qu’il s’agit d’un concert symphonique en compagnie de l’Orchestre Symphonique Confluences, connu notamment pour ses ciné-concerts (Tron: Legacy, Joe Hisaishi).

Ibrahim Maalouf & Hiba Tawaji – Le 24 octobre à l’Amphithéâtre Salle 3000