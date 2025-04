Sytral mobilités a voté jeudi 3 mars la hausse du taux du versement mobilité dans les territoires lyonnais.

"Une décision incompréhensible et irresponsable", dénonçaient en coeur le Medef, la Chambre de commerce et d'industrie et la Confédération des petites et moyennes entreprises dans un communiqué diffusé le 24 mars. Le conseil d'administration de Sytral mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun du territoire lyonnais, a validé ce jeudi la hausse du versement mobilité, une taxe sur les entreprises d'au moins onze salariés visant à financer les transports en commun.

Lire aussi : Le Sytral va taxer davantage les entreprises : "irresponsable" selon les patrons

"L'augmentation continue de la fréquentation de nos réseaux démontre la pertinence et la nécessité de nos actions"

Sur la strate 1 du réseau (métropole de Lyon et communauté de communes de l'est lyonnais), le taux du versement mobilités reste inchangé, soit de 2 %. En revanche, sur les strates 2 à 5 allant de la communauté de communes de la Vallée du Garon jusqu'aux communautés de communes des Monts du Lyonnais et Saône Beaujolais.

"Le versement mobilité est le premier poste de recettes et représente, en 2024, près de 50% des recettes de fonctionnement, soit environ 505,2 millions d'euros", indique le Sytral, qui justifie notamment cette hausse par la mise en place du nouveau réseau unifié TCL, effectif à partir du 1er septembre 2025.

Lire aussi :

Nouveaux taux du versement mobilités dans les territoires lyonnais.

"Nous avons engagé plus de 25M€ depuis 2020 pour accompagner le développement des territoires et offrir aux habitants un réseau maillé, performant et attractif à travers une offre qui soit la plus lisible et la plus accessible possible. Depuis octobre 2023, la restructuration a concerné les réseaux Cars du Rhône et TCL pour un budget qui s'élève à 9,9M€, avec la mise en place d'une offre dédiée pour chaque commune", a ainsi indiqué Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon et de Sytral mobilités.

Et de poursuivre : "L'augmentation continue de la fréquentation de nos réseaux démontre la pertinence et la nécessité de nos actions. Le réseau TCL affiche en effet un taux de fréquentation en hausse de 3,5% entre 2023 et 2024, le réseau Libellule un taux de +10% et sur le réseau des Cars du Rhône, c'est 3% supplémentaires." Les organisations patronales déplorent de leur côté que le montant du versement mobilité dans la Métropole de Lyon ait augmenté de 88 millions d'euros en deux ans.

"Alors que les entreprises, quelle que soit leur taille, peinent à faire face à la situation inédite actuelle, gèlent leurs embauches et freinent leurs investissements faute de visibilité et de stabilité, cette nouvelle hausse du versement mobilité serait un signal très négatif localement. D’autant plus que la Métropole de Lyon a déjà voté le 17 mars des hausses de la CFE à + 6% et un relèvement des DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux)", expliquaient-elles, réclamant plus largement au Sytral de les impliquer davantage dans les instances décisionnaires et de "répartir plus équitablement le financement des transports en commun entre tous les acteurs concernés".

Lire aussi : Versement mobilité : la Région confirme "un choix courageux contre l'enfer fiscal"