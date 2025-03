Le Sytral va taxer davantage les entreprises : "irresponsable" selon les patrons

Les organisation patronales de la Métropole de Lyon déplorent la future hausse du versement mobilité prévue par Sytral mobilités.

"Une décision incompréhensible et irresponsable", dénoncent en coeur le Medef, la Chambre de commerce et d'industrie et la Confédération des petites et moyennes entreprises. Dans un communiqué diffusé lundi 24 mars, les trois organisation patronales s'indignent dans la nouvelle hausse du versement mobilités prévue par Sytral mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun des territoires lyonnais.

"Un signal très négatif localement"

Lors de son prochain conseil d'administration fin mars, l'autorité présidée par le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, va en effet augmenter cette taxe sur les entreprises d'au moins onze salariés dans dix communautés de communes. "Ces hausses viendraient alourdir encore davantage les impôts de production et pénaliser les entreprises locales, déjà fortement mises à contribution", dénonce les auteurs du communiqué.

Les organisation rappellent que le montant du versement mobilité dans la Métropole de Lyon a par ailleurs augmenté de 88 millions d'euros en deux ans. "Alors que les entreprises, quelle que soit leur taille, peinent à faire face à la situation inédite actuelle, gèlent leurs embauches et freinent leurs investissements faute de visibilité et de stabilité, cette nouvelle hausse du VM serait un signal très négatif localement. D’autant plus que la Métropole de Lyon a déjà voté le 17 mars des hausses de la CFE à + 6% et un relèvement des DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux)", ajoutent les organisations patronales.

Elles invitent Sytral mobilités a s'inspirer de la décision prise par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui a décidé de ne pas augmenter son versement mobilités, malgré les lourdes carences du réseau TER dans la région, dénoncées par les usagers et la Chambre régionale des comptes. CPME, Medef et CCI demandent plus largement au Sytral de les impliquer davantage dans les instances décisionnaires et de "répartir plus équitablement le financement des transports en commun entre tous les acteurs concernés".

