Rhône : l'A89 coupée dans les deux sens, que s'est-il passé ?

L'A89 s'est retrouvée coupée dans les deux sens de circulation ce dimanche 25 mai aux alentours de 14h30 en raison d'un véhicule en feu.

Galère pour les automobilistes empruntant l'A89 ce dimanche après-midi. Un véhicule en feu a entraîné la fermeture de l'axe autoroutier dans les deux sens entre la sortie n°34 "Tarare centre" et la sortie n°33 "Balbigny". Pendant une grosse demi-heure, les sorties étaient obligatoires et les entrées interdites à Tarare Centre en direction de Bordeaux et à Balbigny en direction de Lyon.

Heureusement pour les automobilistes, l'autoroute a complètement réouvert aux alentours de 15h, mettant fin aux obligations de sortie et interdiction d'entrée.