"Vous trouvez ça normal ?" : quand Pierre Oliver interpelle des jeunes semant le trouble sur la Presqu'Île

Ce samedi 24 mai en fin d'après-midi, un groupe de jeunes a semé la panique dans les rues du centre-ville, obligeant le maire du 2e arrondissement à intervenir.

Un samedi après-midi troublé en Presqu'Île. Alors que la marche pour Gaza et la Palestine, qui s'est déroulée dans le calme, venait d'arriver place Bellecour, un groupe de jeune a semé la panique rue de la République en lançant des pétards aux abords du McDonalds. Selon le Progrès, les jeunes souhaitaient provoquer les forces de l'ordre, venues encadrer la manifestation pacifique.

Des tirs de pétards qui ont brièvement provoqué un mouvement de foule sur la grande avenue piétonne du centre ville. Pourchassés par les policiers, les jeunes se sont ensuite enfuis vers la place des Jacobins, où le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver (LR) était avec des parents de l'école Lamartine.

Lire aussi : Municipales à Lyon : Pierre Oliver fait de la résistance

"On tient des stands pour les enfants, on est obligés de tout plier à cause du bordel que vous faites, vous trouvez ça normal ?", leur a demandé l'élu républicain, dans une vidéo que ce dernier a partagé sur ses réseaux sociaux.

Quatre interpellations

"Cet après-midi aux Jacobins, face aux délinquants qui s’en prennent à nos commerces, nos habitants, nos visiteurs. Assez du laxisme ! Merci à la police pour son action ferme et rapide. Nous mènerons une politique de sécurité puissante", a-t-il également commenté.

Quatre personnes ont finalement été interpellées par la police.