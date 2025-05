Idée sortie du mercredi : une centaine d'artistes chinois vont se produire à Lyon

Une centaine d'artistes chinois se produiront rue de la République ce mercredi 28 mai pour présenter des chantes ett danses traditionnelles.

La rue de la République (2e arrondissement) se pare aux couleurs de la Chine, ce mercredi 28 mai. Organisée par la Fédération des chefs d'entreprise chinois à Lyon avec le soutien du Consulta général de chine et du Nouvel institut franco-chinois, une démonstration de danse folklorique aura lieu sur la Presqu'Île.

Le cortège, composé de plus de 130 artistes chinois de la troupe de chant et de danse traditionnelle Yulin, originaire de la province du Shaanxi, partira à 11h de Cordeliers et déambulera sur la rue de la République, en direction de la place Bellecour, où la parade arrivera vers 12h30. Ils feront notamment une démonstration de la danse traditionnelle du Yangge aux Lyonnais.

Un spectacle qui s'annonce riche en couleurs et en rythme, grâce aux costumes et maquillages impressionnants et aux tambours des danseurs, qui ont à coeur de transporter l’esprit des héros de la Chine ancienne au cœur de l’Europe.

Ce n'est pas la première fois que la troupe se produit à Lyon. Au mois de février déjà, les danseurs avaient investi la rue piétonne de la Presqu'Île à l'occasion du Nouvel an chinois.