Orages : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Cinq départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront concernés par une vigilance jaune "orages" à partir de ce dimanche 27 avril à midi.

Nouvelle vigilance météo sur la région. À partir de ce dimanche 12h, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et la Drôme passent en vigilance jaune pour les orages. La vigilance durera au moins jusqu'à minuit.

Une vigilance qui concerne au total 16 départements français. "Ce dimanche après-midi, l'instabilité se renforcera sur le sud du pays et les averses deviendront passagèrement marquées et orageuses sur le Jura, sur l'ouest de l'Ile de Beauté, de la Provence au Languedoc jusqu'au Tarn et Aveyron", a indiqué Météo France dans son bulletin.