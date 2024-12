Après une journée de mobilisation et de blocage partout dans la Métropole de Lyon, les taxis de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont reconduit leur mouvement ce mardi 3 décembre.

Rassemblés lundi 2 décembre, au soir, sur la place Bellecour, les taxis "en colère" ont décidé de reconduire leur mobilisation dans la Métropole de Lyon ce mardi. Tout au long de la journée de lundi, des blocages et convois en direction de Lyon ont ainsi été mis en place. Mobilisés autour de Lyon et dans le Sud, les chauffeurs de taxi protestent contre une convention en cours de négociation avec l'Assurance maladie incluant une tarification à la baisse du transport de malades.

Lire aussi : Blocage des taxis à Lyon : le mouvement reconduit ce mardi



9h. Des CRS et la police nationale envoyés sur place

En pleine heure de pointe ce mardi matin, la circulation est difficile dans la Métropole de Lyon, et particulièrement au sud de l'agglomération. Afin de libérer des voies de circulation sur les points de blocage, des CRS et des effectifs de la police nationale ont été envoyés sur quatre points : l’A46 au niveau de la descente de Sermenaz, l’A42 au niveau du nœud des Îles, l’A43 au niveau de Porte des Alpes et sur l’échangeur A7 / D301 au niveau de Feyzin.

7h. Les premiers points de blocage en cours

Comme lundi, les taxis se sont rassemblés tôt ce mardi 3 décembre. Dès 7h15, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes recensaient alors trois points de blocage : sur la M6, au niveau de l’échangeur du Valvert à Tassin-la-Demi-Lune ; sur l’échangeur entre l’A450 et l’A7 ; et sur l’A46 au niveau de la descente de Sermenaz. Les ralentissements sont déjà importants, alors que la préfecture exige aux manifestations de laisser une voie libre à la circulation.